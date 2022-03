Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu En garde ! Compétition d’escrime à Stella





Le Club Masque de fer compte actuellement 40 licenciés, il s’est doté récemment d’une toute nouvelle section adulte. Ce sont donc des pratiquants de tous âges qui peuvent s’adonner pleinement à leur passion.



La Ville de #SaintLeu avait eu l’honneur d’accueillir l’équipe de France de Sabre l’année dernière pour un stage d’entraînement. Des ateliers de rencontre et découverte avaient même été organisés pour les scolaires avec les membres de la sélection française.

Le Maire a tenu à apporter son soutien aujourd’hui aux sportifs présents et a salué l’implication du club dans la démocratisation de l’escrime : « c’est un sport qui s’est bien démocratisé, c’est accessible dès l’âge de 6 ans. A Saint-Leu, nous sommes une ville de sports et de tous les sports. Nous comptons de nombreux talents dans plusieurs disciplines sportives. »



