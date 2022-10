A la Une . En escaladant le piton Calumets, il prend une pierre et se casse le nez

Les secouristes du peloton de gendarmerie de haute montagne n'ont pas chômé ce samedi puisqu'ils ont effectué cinq interventions dans nos cirques, dont une assez insolite. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 8 Octobre 2022 à 17:20

Ce matin, l'hélicoptère du PGHM s'est envolé vers le piton des Neiges où un homme de 30 ans avait une entorse à la cheville ne lui permettant pas de poursuivre son périple. Puis, les militaires se sont dirigés un peu plus tard vers Mafate. Plus exactement à piton Calumets, où un trentenaire qui faisait de l'escalade s'est cassé le nez suite à une chute de pierres dans sa direction. En sang, il a été conduit vers le Centre hospitalier de Bellepierre où a également été évacué le précédent randonneur.



En fin de matinée sentier entre la Brèche et Ti Col au Maïdo, une randonneuse de 40 ans victime d'une entorse de la cheville a été secourue.

Cet après-midi, c'est sur la piste du Dimitille que les secouristes se sont rendus. En effet, dans le secteur de l'Entre-Deux, un vététiste avait fait une chute et était victime d'un traumatisme crânien. L' intervention s'est déroulée conjointement avec les équipes du SAMU et s'est terminée à l'hôpital du Sud.



Dans la foulée, au canyon de Trou blanc une dame de 60 ans qui souffrait d'un traumatisme dorsal suite à la réception d'un saut dans l'eau a été hélitreuillée à l'hôpital de St-Pierre.