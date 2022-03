La grande Une En direct : Vol inaugural du téléphérique Papang à Saint-Denis

La Cinor et la mairie de Saint-Denis ont inauguré le premier téléphérique urbain de La Réunion. Par NP - Publié le Mardi 15 Mars 2022 à 14:12









Le premier téléphérique urbain de La Réunion et des Outre-Mer est inauguré ce mardi 15 mars à Saint-Denis. La ligne sera ouverte au public à partir de 17 heures. La ligne relie les quartiers de Bois-de-Nèfles au Chaudron et dessert les stations intermédiaires de Bancoul, Moufia et du Campus).



Le téléphérique urbain devait être mis en service le 23 décembre dernier mais l'inauguration a été repoussée jusqu'au 15 mars. La ligne sera ouverte de 6h à 20h et pourra transporter jusqu'à 6.000 passagers par jour (1.000 passagers par heure). 46 cabines de 10 places seront en rotation.