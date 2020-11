La grande Une En direct : Les annonces du Préfet

Le préfet Jacques Billant prend la parole ce vendredi soir et a décidé d'interdire les pique-niques et de rendre le port du masque obligatoire partout à La Réunion. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 13 Novembre 2020 à 19:00 | Lu 2446 fois

Voici les annonces du préfet, Jacques Billant :



Hausse de 77% du taux d'incidence



Taux d'occupation des lits de réanimation par les patients Covid+: 23%



J.Billant : "Je condamne les comportements inciviques et l'insouciance"



50% des structures d'accueil respecte les protocoles



St-André: Un couvre-feu pourrait être mis en place dès mardi



Pour le non-respect des règles d’accueil du public, Le Préfet pointe aussi du doigt les bars de Saint-Gilles et du front de mer de Saint-Pierre. Un couvre-feu dès 21h est envisagé si les comportements ne changent pas ce week-end.



Le port du masque sera à partir de demain obligatoire sur la voie publique partout. Dès que vous sortez de chez vous, dès qu’il y a un trottoir, du bitume, vous devez porter le masque. Sinon, vous serez verbalisé.



Les pique-niques seront interdits dès ce week-end, car je vous le rappelle les rassemblements familiaux ou amicaux non cadrés sont propices aux chaines de contamination.





