A la Une . En détention provisoire depuis deux ans pour des faits simples, un Bénédictin subit les retards de la justice

Ecroué depuis 2020 pour une affaire qui aurait dû se dégonfler, un trentenaire originaire de Saint-Benoit fait les frais du manque de moyens de la justice. Lâché par son avocat, il ne parvient pas à retrouver une liberté surveillée dans l'attente de son procès. Ce qui pourrait finir par coûter cher au contribuable. Par IS - Publié le Mercredi 20 Juillet 2022 à 09:38

Le 8 juillet 2020, Giovanni P. était mis en examen pour avoir tenté de tuer son père avec une arme blanche. Les faits présumés avaient été commis un mois auparavant, le 7 juin, mais entre temps, le mis en cause était passé par la case cellule de dégrisement, puis celle de l'hôpital psychiatrique.



Le trentenaire souffre en effet depuis ses 15 ans de troubles qui s'apparentent à de la schizophrénie, selon les experts. Le jour des faits, il reconnait avoir interrompu son traitement mais être resté suffisamment lucide pour se souvenir que ce qui est décrit par son père adoptif et son frère de 26 ans est un coup monté pour le faire déguerpir de la case.

Un seul jour d'interruption temporaire de travail



Giovanni P. loge sur le balcon de l'appartement familial bénédictin en attendant de trouver un logement. Il explique que père et/ou frère lui aurait caché son portable, ce qui aurait provoqué une dispute. Il aurait alors voulu sauter du balcon, son paternel se blessant au coude en effleurant la balustrade.



Du côté de la victime, la version est différente. Giovanni se serait emparé d'un couteau et aurait essayé de lui porter deux coups à l'abdomen. Dans un mouvement de défense, la victime avait été blessée légèrement au milieu du bras. Au final, et c'est là que l'histoire est abracadabrante : cette blessure n'a occasionné qu'un seul jour d'ITT. Pas assez pour faire comparaitre le mis en examen devant la cour d'assises.

L'affaire ne se dégonfle pas



Pourtant, depuis deux ans, les faits ne se sont pas dégonflés comme c'est pourtant souvent le cas dans des histoires similaires de violences intrafamiliales. La faute au profil supposé dangereux que présente l'individu du fait de ses problèmes psychiatriques. À l'issue de son expertise, le psychiatre a considéré qu'il y avait eu abolition du discernement au moment des coups de couteau. Il y a donc peu de risques que Giovanni soit condamné par un tribunal. Pour résumer, pas de cour d'assises et probablement une relaxe devant le tribunal correctionnel.



Autre possibilité qu'aurait pu retenir le parquet, la comparution immédiate pour des violences avec arme ayant entrainé une ITT inférieure à 8 jours, en l'espèce 1 jour. Mais les magistrats ont fait un autre choix, celle de l'ouverture d'une information judiciaire pour des faits pourtant assez simples.



Or, le mis en cause a déjà fait plus de deux ans de détention préventive, une situation assez disproportionnée.

Deux poids, deux mesures



Ce mardi, lâché par son avocat, le détenu, qui avait toute sa tête, faisait seul une demande de liberté devant les magistrats de la chambre de l'instruction, visiblement gênés aux entournures devant cette étrange affaire. La procureure générale, Fabienne Atzori, n'a pas caché son étonnement devant une détention si longue due au Covid, qui parfois a bon dos, et à différents retards imputables à la justice.



Connaissant visiblement mal ses droits et surtout dépourvu de conseil, Giovanni n'avait pas un dossier assez solide pour être placé sous contrôle judiciaire assorti d'une éventuelle surveillance électronique. Car devant des juges, le déclaratif est insuffisant, il faut apporter des preuves. Et dans le cas de Giovanni qui souhaite s'installer chez son grand-père à Saint-Louis, il faut des garanties doublées d'une enquête de faisabilité ordonnée par un juge d'instruction afin de s'assurer que la liberté ne présente pas un danger pour la société.



Autant dire que le chemin de croix de Giovanni n'est pas terminé. Il y a parfois deux poids deux mesures. Sans oublier qu'à l'issue d'un vraisemblable procès devant le tribunal correctionnel, si la détention provisoire est considérée comme abusive, Giovanni recevra des dommages et intérêts à la charge du contribuable.