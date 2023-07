A la Une . En déficit d'image, le GHER renforce son offre de soins et veut séduire les patients de l'Est

​Le Groupe hospitalier Est Réunion a adopté ce vendredi 30 juin son projet d'établissement pour la période 2023 - 2027. Le directeur du CHU - GHER et le président du conseil de surveillance du GHER ont tous deux affiché les ambitions de l’établissement au premier rang desquelles il y a le renforcement de son offre de soins. Par Samuel Irlepenne - Publié le Samedi 1 Juillet 2023 à 17:36

Le GHER a une ligne directrice pour les quatre ans à venir. Confectionné depuis de nombreux mois par l’ensemble de la communauté hospitalière et associant les représentants des usagers et ses partenaires, le projet d'établissement est le fruit d'un diagnostic de l'établissement et des besoins de la population de l'Est.



Ce plan ambitionne de faire du GHER un établissement de référence pour son bassin de population qui avoisine les 150.000 habitants avec une consolidation de l'offre des soins existante et la création de nouvelles offres pour éviter que cette population aille se faire soigner dans les autres micro-régions. Le GHER ne capte en effet que 57% des patients de son bassin géographique.



"Je considère qu’avec ce projet d’établissement, on va pouvoir enfin rattraper notre retard en matière de santé. Nous avons des retards structurels dans notre micro-région, des retards qui concernent notamment la santé. En tant que président du conseil de surveillance, je me réjouis de l'approbation de ce projet d'établissement. Je le porterai politiquement avec mes collègues élus du conseil de surveillance mais aussi avec mes collègues maires de la Cirest, notamment auprès de l'ARS car ce projet d'établissement ne pourra pas se faire sans eux", a affirmé ce vendredi après-midi Patrice Selly.



Aux côtés du président du conseil de surveillance du GHER, Lionel Calenge a ajouté que plus de 150 professionnels ont travaillé sur ce projet. "Un projet d'établissement est un projet social, un projet de management, un investissement dans la qualité des soins... On a réussi en sept mois à embarquer tout le monde", s’est-il félicité.



Au registre de l’extension de l’offre de soins, le DG de la direction commune CHU - GHER a évoqué l’ouverture d’un service d'accès aux soins (SAS) supplémentaire, d’une 5ème salle de bloc opératoire, d’étoffer l’équipe de chirurgie orthopédique ou encore le partage avec le CHU de filières telles que la pneumologie ou celle de la chirurgie ORL. Au rayon des bonnes nouvelles également, l'ARS a autorisé le GHER à avoir une activité de réanimation pour les années à venir et, en chirurgie du cancer digestif, le GHER a obtenu un second opérateur de chirurgie viscérale.



Soigner son image



L’augmentation de la panoplie de soins a d’ailleurs permis d’aborder l’épineuse question de l’attractivité de l’établissement. Un déficit de confiance qui se joue d’ailleurs à un double niveau. D’abord vis-à-vis des patients qui préfèrent parfois se faire soigner chez "le concurrent principal" qu’est la Clinique Sainte-Clotilde mais aussi auprès des professionnels de santé eux-mêmes. Le DG a évoqué comme piste de réflexion à mener auprès de l’ARS la mise en place de "dispositifs incitatifs" pour attirer les spécialistes.



Pour conquérir la confiance des habitants de l’Est dont 43% boudent leur hôpital public "et c'est dommage", la direction compte travailler sur "l’image de marque" du groupe hospitalier qui délivre pourtant "une excellente qualité de soins". Une équipe de la Haute autorité de santé a récemment fait un audit et a relevé un taux de conformité des offres avoisinant les 94%, ce qui prouve que "la communauté médicale et soignante est pleinement engagée", dixit l’équipe dirigeante. Attirer ces patients des villes de l’Est, c’est tout de même "l'équivalent de 7500 séjours", souligne Lionel Calenge.



Quant à la trajectoire financière du GHER, "elle prend une bonne orientation", estime-t-il. "Il faut montrer que nous sommes vertueux dans notre trajectoire", a avisé le directeur général.