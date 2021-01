Société En décembre, il a fait plus chaud que d'habitude et il n'a pas assez plu

Météo France a publié son bilan climatologique pour le dernier mois de l'année 2020.

Pluies



● 1ère décade : averses faibles à modérées localement marquées le 8 dans les Hauts de St-Benoît, St-Joseph, St-Louis et des Avirons



● 2ème décade : pluies faibles à modérées, généralisées le 15, localement marquées sur le Sud Sauvage (les 13 et 14) et les Hauts de l’Est (le 18)



● 3ème décade : faibles averses localement modérées sur les Hauts de l’Est les 25 et 26. Le bilan mensuel contrasté est faiblement déficitaire de 20 %.











Températures



L’écart à la normale 1981-2010 pour la température moyenne est de +0,7°C (11ème rang des plus élevés). L’écart pour les températures minimales est de +0,9°C (5ème rang) et de +0,5°C pour les températures maximales.











Pluviométrie contrastée



Si le Sud Sauvage est largement excédentaire, le Nord et l’Ouest sont fortement déficitaires tandis que les valeurs sont

proches des normales sur l’Est et les Hauts.



Dans le Sud Sauvage il pleut presque 2 fois plus que d’habitude à La Crête et Piton-Bloc. On observe également : +60 % au Baril, +55 % à Hauts de Ste-Rose, +30 % à Grand Coude.



En revanche dans le Nord et l’Ouest, on remarque : -70 % à Colimaçons et Tan-Rouge, -65 % à St-François, Plaine des Chicots et Le Chaudron, -60 % à Gillot, -55 % au Brûlé-ValFleuri et Ilet à Cordes.



Du coté des températures, il fait bien plus chaud que de coutume en journée dans le Nord (écart par rapport à la normale pour les maximales de +1,3°C à Gillot). Dans les Hauts, ce sont les nuits qui sont nettement plus douces (écart pour les minimales de +1,5°C à la Plaine des Cafres).



