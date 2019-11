Courrier des lecteurs En ce moment, on peut voter contre la privatisation des Aéroports de Paris

1- De quoi s’agit-il ?



- Le gouvernement français veut privatiser les Aéroports de Paris (Orly + Roissy + ...).

- Mais un groupe de parlementaires soucieux de " ne pas reproduire les erreurs liées à la privatisation " a obtenu que le gouvernement demande l’avis des électeurs par le biais d’un Référendum d’Initiative Partagée (RIP).



2- Référendum d’Initiative Partagée (RIP)



- Ce n’est pas un vote traditionnel. Ce n’est pas un référendum traditionnel. Dans ces deux cas, le nombre de participants "importe peu ".

- C’est la première fois qu’un RIP est utilisé.

Dans le cas du RIP ADP, il faut absolument un minimum de 4 717 396 soutiens valides. C’est un nombre très précis. Chaque voix compte.



Cela représente 10% des électeurs inscrits. C'est un objectif réalisable.

Ce RIP une étape essentielle dans le processus du " CONTRE la privatisation d’ADP ".



3- L’exemple récent de l’aéroport de Toulouse



En 2015 l’Etat avait vendu ses parts à un groupe étranger pour 308 millions. Ce groupe est en négociation pour revendre ses parts. Le montant de la revente est " estimé à 500 millions d’euros ".



4- pour voter



- sur internet : https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1 ou chercher : RIP ADP soutien

- par un bulletin papier, il faut aller dans la commune la plus peuplée du canton :

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/formulaire-papier



5- La publicité



" Du côté du gouvernement, on estime tout à fait légitime de ne pas médiatiser le RIP". "S’il y a des organisations politiques, des associations qui veulent faire la promotion de ce référendum, c’est à elles de le faire et c’est à elles de dégager des moyens pour en faire la promotion", a estimé la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, le 5 septembre, sur France Inter. ""

La consultation a été lancée depuis plus de quatre mois (le 13 juin 2019). Elle souffre d’un manque de publicité.



Il reste quatre mois de scrutin. Il vaut mieux lui donner un nouvel élan dès maintenant.



