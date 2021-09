En cavale, un membre éminent du narco-banditisme marseillais interpellé

La Police a mis la main sur Kamel Meziani. L’homme de 37 ans est soupçonné d’être l’un des chefs du réseau des Oliviers, haut lieu de deal dans le 13e arrondissement, au cœur des quartiers Nord de Marseille.



Le coup de filet a eu lieu au péage de Fleury-en-Bière, dans la région parisienne, à la sortie de l’autoroute A6 en provenance de Marseille, mardi dans la nuit, a révélé ce vendredi Eric Arella, directeur de la police judiciaire de Marseille.



Kamel Meziani, "membre éminent du narco-banditisme marseillais", selon les mots d’Eric Arella, était sous le coup d’un mandat d’arrêt pour des condamnations.



Alors en cavale, il a été condamné en 2020 à 14 ans de prison par le tribunal correctionnel de Marseille pour trafic de stupéfiants et à 30 ans de réclusion par la cour d’assises d’Aix-en-Provence, pour le double meurtre du KFC de Plombières en 2016 à Marseille.



Il avait été interpellé une première fois, au début de l’année 2019 alors qu’il était en cavale à Marrakech au Maroc. Extradé vers la France, il avait été jugé quelques mois plus tard mais avait pu recouvrer la liberté après une succession de péripéties judiciaires. En cavale, il faisait, depuis, l’objet d’une fiche rouge Interpol.



Deux autres personnes ont été interpellées et placées en garde à vue jeudi et vendredi à Marseille, a aussi annoncé la procureure de la République de Marseille, Dominique Laurens. La police les suspecte de faire partie de la même équipe que Kamel Meziani.