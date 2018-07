En cavale, Redoine Faïd repéré en banlieue parisienne

Les policiers pensent avoir identifié Redoine Faïd, l'homme qui s'était évadé par hélicoptère de la prison de Réau (Seine-et-Marne) le 1er juillet dernier, sur des images de vidéosurveillance, alors qu'il prenait la fuite ce matin après avoir abandonné une voiture dans le parking d'un centre commercial de Sarcelles (Val-d'Oise), avec des explosifs à son bord.



Tout démarre lorsque les gendarmes ont voulu contrôler des personnes à bord d’une voiture qui observaient une station-service dans la ville de Piscop. La voiture, une Renault Laguna, prend la fuite en direction de Sarcelles, avec les gendarmes et des policiers de la BAC à ses trousses, et s’engouffre dans le parking souterrain d'un centre commercial. Là, les deux passagers prennent la fuite, abandonnant sur place la voiture.



Dans son coffre, les forces de l'ordre retrouveront six pains de plastic ainsi qu’un jeu de fausses plaques d’immatriculation.



Les policiers visionnent alors les images de caméras de vidéosurveillance et ont la surprise d'y reconnaitre Redoine Faïd, qui s'était évadé par hélicoptère de la prison de Réau, en Seine-et-Marne le 1er juillet dernier, dans laquelle il purgeait une peine de 25 ans de prison pour son rôle d'"organisateur" dans un braquage raté en 2010 qui avait coûté la vie à une policière municipale.