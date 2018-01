La grande Une En cas d'alerte rouge, elle sera annoncée jeudi matin à 8h avec mise en place à midi Le préfet va tenir une réunion demain matin à 7h30 avec les spécialistes de Météo France et c'est à ce moment là qu'il prendra la décision -ou pas- de passer en alerte rouge.

Si la décision est prise, elle sera annoncée à 8h ou 8h30, pour une application à partir de midi.

Le préfet s'est voulu pédagogue ce soir lors de sa conférence de presse. Et il n'a pas caché que la décision qu'il allait devoir prendre concernant l'alerte rouge n'était pas facile à prendre. "C'est le pire scénario qu'on pouvait imaginer", a même dit son directeur de Cabinet.



D'abord, il a insisté en n'hésitant pas à répéter la phrase à plusieurs reprises : "Il n'y a aucune automaticité. Ce n'est pas parce qu'il y a une alerte orange qu'il doit automatiquement y avoir une alerte rouge".



Son embarras vient du fait qu'à 24h de l'arrivée de Berguitta à proximité de la Réunion, plusieurs facteurs essentiels demeurent encore incertains.



Seule certitude : Berguitta s'affaiblit et continuera à le faire. Mais sinon, il reste encore une incertitude d'environ 100 km concernant la trajectoire. Et 100 km, c'est énorme. A priori, Berguitta devrait épargner la Réunion et passer légèrement au Sud. Mais même ce scénario n'est pas certain et c'est ce qui explique en grande partie l'atermoiement de la préfecture.



Autre incertitude : Quand est-ce que Berguitta va arriver à proximité de nos côtes? Météo France s'est souvent trompée sur le sujet et celle qui est redevenue forte tempête tropicale semble avoir ralenti, au point que son arrivée n'est dorénavant prévue que pour demain en milieu d'après-midi.



Le préfet a donc choisi d'attendre le dernier moment, demain matin jeudi à 8h, pour prendre sa décision, avec une mise en place effective de l'alerte rouge, si elle devait l'être, à partir de midi.



Des travailleurs qui risquent de perdre une journée de travail



Dans le même temps, le préfet recommande aux Réunionnais, surtout ceux du Sud et de l'Est qui devaient le plus subir les foudres de Berguitta, de rester chez eux et de ne circuler qu'en cas d'absolue nécessité.



Dans ce cas, comment peut-on les inciter à rester chez eux tout en refusant de passer en alerte rouge, seule solution pour qu'ils ne soient pas pénalisés financièrement? Rappelons que ceux qui n'iront pas travailler demain matin perdront -sauf grande mansuétude de leurs patrons- une journée de travail. Alors qu'en cas d'alerte rouge, c'est l'entreprise qui aurait eu à supporter cette perte.



A cette question, le préfet répond qu'il a bien conscience des conséquences que sa décision -ou plutôt son absence de décision- peut entrainer. Mais il répète qu'il lui est impossible, en fonction des éléments dont il disposait à 18h, de prendre la décision de passer en alerte rouge demain matin. Trop d'incertitudes pèsent encore. Que ne dirait-on pas si l'alerte rouge était déclenchée alors que le soleil brillait à l'extérieur?



Les Réunionnais devront donc attendre demain matin 8h pour savoir si l'alerte rouge sera ou non déclenchée, avec interdiction totale de circuler sur l'ensemble du département à partir de midi.



A ce sujet, la question lui a également été posée, étant donné que le Nord allait apparemment être plutôt épargné, s'il n'était pas envisageable de ne prévoir l'alerte rouge que sur l'ouest, le sud et l'est, tout en laissant le nord en orange. Réponse du préfet : "C'est impossible. Le système d'alerte est un système départemental. Où situer la frontière? Comment faire respecter cette frontière? C'est vraiment impossible". Pierrot Dupuy Lu 7011 fois