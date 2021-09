Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL En avant pour la Semaine Européenne de la Mobilité à Saint-Paul !





Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Mobilité 2021, la Ville de Saint-Paul veut marquer le coup ! Plusieurs actions sont ainsi proposées afin de combler les parents comme les marmailles ce dimanche 19 septembre de 9h à 17h au Camping de l’Hermitage.

Dimanche 19 septembre : jour de découvertes !



La Ville de Saint-Paul a l’honneur de convier les Saint-Pauloises et Saint-Paulois au Camping de l’Hermitage le dimanche 19 septembre pour profiter d’une journée placée sous le signe de la mobilité. Sur place plusieurs moyens de déplacement seront proposés au public*. Des activités, à destination des plus grands comme le yoga, la danse ou encore du stretching vous y attendent. Les enfants ne seront pas oubliés, puisque des animations seront concoctées spécialement pour eux ! Cette journée d’action s’inscrit dans une démarche éco-citoyenne afin de faire découvrir divers moyens de transports doux et alternatifs.

La Ville de Saint-Paul s’engage à devenir une ville plus responsable en développant les moyens de transport respectueux de l’environnement au quotidien. Du 16 au 22 septembre 2021, profitons-en pour s’interroger sur nos modes de déplacement… N’est-ce pas le moment d’adopter une démarche éco-citoyenne pérenne pour les petits et grands trajets de notre quotidien ? Cette Semaine Européenne de la Mobilité, placée sous le thème de la “Sécurité & en bonne santé avec les mobilités durables”, a pour objectif d’inciter le plus grand nombre de Réunionnais et Réunionnaises à privilégier les déplacement doux et alternatifs à la voiture particulière : transports publics, co-voiturage, auto partage mais aussi vélo ou vélo à assistance électrique (VAE), trottinette, rollers, skate… Chaque année depuis plus de 20 ans, une thématique est choisie pour l’ensemble des pays européens participants. Des prix sont également décernés aux initiatives et aux pratiques innovantes.Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Mobilité 2021, la Ville de Saint-Paul veut marquer le coup ! Plusieurs actions sont ainsi proposées afin de combler les parents comme les marmailles ce dimanche 19 septembre de 9h à 17h au Camping de l’Hermitage.Dimanche 19 septembre : jour de découvertes !La Ville de Saint-Paul a l’honneur de convier les Saint-Pauloises et Saint-Paulois au Camping de l’Hermitage le dimanche 19 septembre pour profiter d’une journée placée sous le signe de la mobilité. Sur place plusieurs moyens de déplacement seront proposés au public*. Des activités, à destination des plus grands comme le yoga, la danse ou encore du stretching vous y attendent. Les enfants ne seront pas oubliés, puisque des animations seront concoctées spécialement pour eux ! Cette journée d’action s’inscrit dans une démarche éco-citoyenne afin de faire découvrir divers moyens de transports doux et alternatifs.La Ville de Saint-Paul s’engage à devenir une ville plus responsable en développant les moyens de transport respectueux de l’environnement au quotidien.





Dans la même rubrique : < > L’Équipe de France de volley-ball a joué pour l’US des Aigles Blancs de Saint-Paul 32 cas de dengue à La Réunion, la baisse des cas se poursuit