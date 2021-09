Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL En avant pour la Mobilité Active pour les écoliers de Saint-Paul ! Ce mercredi 22 septembre, c’était la Journée Mondiale sans voiture ! Et si on songeait à un mode de déplacement plus doux et plus respectueux de l’environnement ? Les marmailles, dans tous les cas, ont déjà franchi le pas ! Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Mobilité, la Ville de Saint-Paul, moderne et responsable, se mobilise avec le soutien de l’association périscolaire “Les Petits Boucaniers” pour une journée de découverte et sportive incitant vos enfants à se déplacer en favorisant les modes de transport doux. À pied et à vélo, les marmailles des écoles Louise SIARANE, Émile HUGOT et Eugène DAYOT se sont baladés -en toute sécurité- dans les rues de Saint-Paul encadrés par des agents de la Police Municipale.





Ce mercredi 22, les parcours proposés dans le cadre de cette action baptisée “En avant la Mobilité Active” se sont fait à vélo et, pour ceux qui le souhaitent, à pieds. Plusieurs écoles étaient concernées : Eugène DAYOT

École Louise SIARANE

Une volonté qui s'inscrit dans une démarche participative, éco-citoyenne pérenne privilégiant les moyens de déplacements doux et alternatifs à la voiture personnelle. L'objet étant de proposer un circuit adapté, le plus sécurisé possible pour se rendre dans les établissements scolaires et d'inciter les marmailles à se lancer et à utiliser en toute sécurité, le vélo comme moyen de transport au quotidien.





