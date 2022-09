En avant pour la 8ème édition du Festival de la Rando à Mafate !

Et si vous alliez à la (re)découverte du Cirque de Mafate, inscrit au Patrimoine de l’Unesco ? Porté par l’Office de Tourisme de L’Ouest, le Festival de la Rando revient pour une huitième édition avec un programme qui plaira à coup sûr à tous les amoureux de la nature, amateurs ou confirmés.



Niché au coeur du Parc National, partez à la découvert du paradis de la randonnée : Mafate ! Le 8ème Festival de la Rando revient du 8 au 30 octobre 2022 pour mieux vous faire découvrir ce zarlor. Au programme de cette randonnée inédite : 3 formules pour des expériences inédites avec 16 circuits possibles pour satisfaire les marcheurs débutants mais aussi les experts. Randonnée guidée et bivouac Gadiamb, randonnée guidée et camping ou encore la randonnée guidée ou le gîte, vous aurez l’embarras du choix ! Et le choix de vivre cette expérience comme vous le souhaitez.



Plus d’informations en composant le 0262 42 31 31. La réservation s’effectue en ligne.



Retrouvez plus de détails dans le programme ci-dessous.