La grande Une En attendant la neige sur le Piton, le givre à la Plaine des Sables

Par LG - Publié le Samedi 1 Juillet 2023 à 14:17





Après ce givre déjà spectaculaire, tous les espoirs se focalisent désormais sur le Piton des Neiges où un "risque de neige" avait été jugé possible le week end dernier mais il faudra encore patienter pour ce moment rare. En attendant, profitons des captures de la vidéo tournée au lever du jour par La Plaine des Sables était recouverte d'un beau manteau blanc de... givre ce samedi matin.Les lève-tôt ont immortalisé l'instant éphémère rendu possible par la baisse spectaculaire des températures ces derniers jours. Météo France a ainsi relevé un zéro degré au Pas de Bellecombe en ce 1er juillet.Après ce givre déjà spectaculaire, tous les espoirs se focalisent désormais sur le Piton des Neiges où un "risque de neige" avait été jugé possible le week end dernier mais il faudra encore patienter pour ce moment rare. En attendant, profitons des captures de la vidéo tournée au lever du jour par Jonathan Payet qui est aux manettes de Dronecopters