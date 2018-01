<<< RETOUR Département de La Réunion

Département de La Réunion En attendant Berguitta Les agents de la Direction des Routes Départementales mobilisés





Sécuriser les routes départementales pour que les usagers puissent circuler sans danger, cette mission dévolue au Conseil Départemental depuis les lois de décentralisation est assurée par la direction des routes de la collectivité.



720 kilomètres de routes dont 420 de montagne, une mission encore plus importante en période cyclonique et à l’approche d’un phénomène météorologique comme Berguitta.





Yoland, Jean-Philippe et Ricardo ont enlevé cette terre pour permettre à l’eau de pluie de s’évacuer correctement mais surtout pour dégager la route. "Nous sommes mobilisés tout au long de l’année sur ces interventions mais en période cyclonique et à l’approche de Berguitta, nous surveillons particulièrement cet axe où on constate souvent des éboulis dans les rampes de la Montagne ou encore tout au long de l’itinéraire comme ici", explique Philippe Floricourt de l’Unité Territoriale Nord (UTR).



Et effectivement, depuis la probable approche du système Berguitta et bien avant celui-là, Ava et l'épisode pluvieux qui a suivi, les équipes sont mobilisées pour être opérationnelles. "Il y a un peu plus de 140 agents, soit la moitié de nos effectifs, qui sont sur le terrain et prêts à intervenir à tout moment", précise Dimitri Stark directeur des Routes et des Transports.



Intervenir le plus rapidement possible

Et du travail suite à l’épisode pluvieux de ces 15 derniers jours, il y en a eu notamment sur des points comme le radier du Ouaki, toujours fermé, les dégradations au niveau du chemin Stéphane dans le sud, les éboulis sur la route de la Montagne qui reste le seul axe de circulation en cas de fermeture de la route du littoral, et puis, l’Ilet à Cordes qui a subi deux éboulis donc le dernier très important.

"Lors du premier éboulis ce sont 1500 m3 qui se sont détachés de la falaise. Nous avons pu dégager cette masse, par contre pour le deuxième éboulis qui fait près de 2500 m3, pour l’instant impossible d’intervenir, on attend le passage du cyclone Berguitta", explique encore Dimitri Stark. Côté logistique, nous avons fait le plein des matériaux, tout est prêt pour "réparer" les routes dès que le Préfet nous demande, 3 heures avant la levée de l'alerte rouge, de faire une reconnaissance générale du réseau.



Dimitri Stark rappelle d’ailleurs à la population d'éviter de circuler dès la levée de l’alerte Rouge pour permettre aux agents de travailler dans les meilleures conditions possibles et ainsi ne pas ralentir leurs interventions. "Par ailleurs, nous mobilisons les entreprises d’ores et déjà pour qu’ils viennent en soutien notamment sur des points noirs comme la route de la Montagne".





La Direction des Routes en chiffres : 720 Km de routes départementales

300 agents territoriaux

400 ouvrages d’art

25 hectares de murs de soutènement

4 Unités Territoriales : UTR Nord : 0262209200

UTR Est : 0262509393

UTR Ouest : 0262457414

