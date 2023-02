Courrier des lecteurs En amour, les Français plus subtils que les Anglais ?

Par François-Michel Maugis - Publié le Lundi 27 Février 2023 à 10:03

L’amour guérit tout. Voilà une affirmation dont on ne mesure pas toujours l’importance et la profondeur. En français, le mot « Aimer » est très ambigu. Les Anglais ont levé cette ambiguïté en utilisant deux termes différents: Like et Love. Et il est vrai qu’aimer les carottes n’a pas tout à fait le même sens qu’aimer un être humain. Ceci dit, l’universalité du terme français, a un autre poids que le terme « Love ». En incluant dans le terme Aimer, tout l’affect qu’il peut contenir, on plonge à corps perdu dans l’océan complexe des relations humaines. Mesure t’on la différence essentielle qui existe entre: Aimer une femme ou un homme et: Aimer les gens ? Fallait-il comprendre l’humain pour l’aimer comme nous, Français, savons le faire ? Et c’est probablement pour cette raison que la France est devenue le pays des droits de l’homme. La France, le pays de l’humanisme qui connut le siècle des lumières, a bien compris que l’amour et la vie (la vie de tous les humains), ont quelque chose de sacré.



Nous n’avons pas été toujours fidèles à nos ambitions vertueuses. Mais la graine est semée et laisse à l’humanité un espoir de sagesse et de rédemption.