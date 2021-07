A la Une . En Normandie, quatre adolescents meurent dans un accident de la route

​Terrible drame dans le département de l’Eure. Quatre adolescents sont décédés dans un accident de la route lors d’une virée nocturne. Le véhicule transportait six personnes de 16 à 18 ans. Par LG - Publié le Dimanche 25 Juillet 2021 à 09:24

Quatre jeunes ont été tués dans un accident de la route dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 juillet à Amfreville-sous-les-Monts en région Normandie.



Vers 2H30 du matin, le conducteur du véhicule comportant seulement deux sièges est allé percuter le mur de la porte d’entrée d’une habitation située dans le village. L’automobile a fini sa course sur le toit quelques mètres plus loin.



A leur arrivée, les secouristes découvrent quatre passagers hors du véhicule. Ils ont été éjectés de l’habitable lorsque le véhicule s'est retourné.



Le bilan est déjà lourd sur l’instant : deux passagers sont décédés. Deux autres sont évacués dans un état critique au CHU de Rouen mais leur décès sera prononcé plus tard, dans la matinée pour le premier puis dans l’après-midi pour le second. Les quatre adolescents décédés étaient tous passagers à l’arrière de l’utilitaire et donc non attachés à une ceinture de sécurité. Les quatre victimes sont toutes âgées de 16 ans.



Le conducteur de l’utilitaire et son passager, âgés respectivement de 18 et 17 ans, sont quant à eux légèrement blessés. Selon les informations du journal Paris Normandie, le conducteur, titulaire du permis depuis moins de deux ans, célébrait son embauche en CDI et l’un de ses passagers fêtait ses 16 ans.





Publicité Publicité