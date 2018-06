En Indonésie, un orang-outan affronte un bulldozer venu détruire sa forêt

Chaque année, les forêts dans lesquelles vivent les orangs-outans rétrécissent du fait de la déforestation réalisée par l'homme, la plupart du temps pour installer de nouvelles cultures de palmiers destinés à produire de l'huile de palme.Du coup, le nombre d'orangs-outans diminue dangereusement, et leur espèce est aujourd'hui menacée d'extinction.Des ONG comme l'organisation britannique International Animal Rescue , essaient de leur venir en aide. Cette dernière a pu filmer cette scène poignante où on voit un orang-outan courir sur le tronc d'un arbre déraciné et affronter un bulldozer, avant de tomber au sol.Sur Facebook , l'organisation explique: "En dépit de tous les obstacles qu'elle a dû surmonter, notre équipe a été en mesure de sauver l'orang-outan et de le mettre en lieu sûr. Malheureusement, ces scènes tendent à devenir de plus en plus fréquentes. La déforestation fait chuter la population des ourangs-outans et détruit leur habitat, les faisant mourir de faim".Les orangs-outans de Bornéo, en Indonésie, figurent sur la liste rouge de l'UICN en tant qu'espèce en danger critique d'extinction. Une étude publiée dans la revue Current Biology , révèle qu'entre 1999 et 2015, 100.000 orangs-outans de Bornéo sont morts. A l'échelle mondiale, on estime la population de ces grands singes à 70.000 ou 100.000 spécimens.