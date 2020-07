A la Une ... En Guyane, le Premier ministre Jean Castex utilise le terme "île"

Le terme "île" utilisé par le Premier ministre en Guyane a suscité une vague d'indignation sur la toile. Mais certains estiment que Jean Castex faisait référence à l'île de Cayenne. Par Aurélie Hoarau - Publié le Lundi 13 Juillet 2020 à 13:53 | Lu 465 fois





De quoi susciter l'indignation de nombreux internautes, reprochant au ministre de ne pas connaître le territoire où il se trouve."On pensait que tout était possible mais pas que Jean Castex récidive après Emmanuel Macron en confondant de nouveau la Guyane avec une ile! Pourtant il réfléchit entre chaque mot ! Répétons le donc : La Guyane n’est pas une île !", a réagi le député européen Younouss Omarjee sur Twitter, rappelant l'erreur du Président en mai dernier.



"Que faire ? En rire ? En pleurer ? Se fâcher ? Que



Pour d'autres, le Premier ministre n'a pas commis d'erreur. Car Jean Castex se trouvait sur "l'île de Cayenne" (ou presqu'île). Ses défenseurs estiment ainsi qu'il parlait du lieu où il se trouvait, et non du département tout entier.



Pour l'heure, le ministre n'a pas commenté la polémique. EN DIRECT | Allocution du Premier ministre @JeanCASTEX au Carbet Loubère en Guyane. https://t.co/diF5b7lGtm

— Gouvernement (@gouvernementFR) July 12, 2020

😱 On pensait que tout était possible mais pas que Jean Castex récidive après Emmanuel Macron en confondant de nouveau la #Guyane avec une ile!

Pourtant il réfléchit entre chaque mot!

Répétons le donc : La Guyane n’est pas une île ! https://t.co/wGh0ZvKhiJ

— younous omarjee (@younousomarjee) July 12, 2020

Le mot a déclenché une polémique sur les réseaux sociaux. En Guyane, Jean Castex a utilisé le terme "île". "Le ministre Lecornu restera demain avec vous et auprès des acteurs socio-économiques de l'île en particulier", a-t-il en effet déclaré.De quoi susciter l'indignation de nombreux internautes, reprochant au ministre de ne pas connaître le territoire où il se trouve."On pensait que tout était possible mais pas que Jean Castex récidive après Emmanuel Macron en confondant de nouveau la Guyane avec une ile! Pourtant il réfléchit entre chaque mot ! Répétons le donc : La Guyane n’est pas une île !", a réagi le député européen Younouss Omarjee sur Twitter, rappelant l'erreur du Président en mai dernier."Que faire ? En rire ? En pleurer ? Se fâcher ? Que J ean Castex se rassure, 99% de ceux qui décident pour nous n’en savent pas plus sur nous et ne s’en préoccupent pas plus non plus", a également raillé un député Guyanais.Pour d'autres, le Premier ministre n'a pas commis d'erreur. Car Jean Castex se trouvait sur "l'île de Cayenne" (ou presqu'île). Ses défenseurs estiment ainsi qu'il parlait du lieu où il se trouvait, et non du département tout entier.Pour l'heure, le ministre n'a pas commenté la polémique.





Publicité Publicité