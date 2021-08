A la Une .. En Guadeloupe, les plus de 50 ans ne sont plus admis en réanimation

Les services hospitaliers sont saturés en Guadeloupe, l'archipel étant touché par une flambée des cas de Covid-19. Un tri est désormais opéré dans l'accès à la réanimation. Par N.P - Publié le Vendredi 20 Août 2021 à 11:28





La Martinique est elle aussi fortement touchée. Les Antilles ont un taux d’incidence de près de 2.000 cas pour 100.000 habitants. Une vague désastreuse imputable au variant Delta. A noter qu'aux Antilles, la couverture vaccinale est trois fois moins importante qu'en France hexagonale. La situation est si tendue en Guadeloupe que les services hospitaliers opèrent désormais un tri dans l'accès à l'établissement mais surtout dans l'admission en service de réanimation, relate le Courrier Picard. Depuis lundi, les plus de 50 ans ne sont plus acceptés dans ce service, rapportent des professionnels de santé envoyés en renfort depuis la métropole.Il y a quelques jours, un seuil était déjà pris en compte, fixé à 60 ans. Du jamais vu dans l'Hexagone, même lorsque la situation était particulièrement critique. La morgue du CHU de Guadeloupe est d'ailleurs arrivée à saturation La Martinique est elle aussi fortement touchée. Les Antilles ont un taux d’incidence de près de 2.000 cas pour 100.000 habitants. Une vague désastreuse imputable au variant Delta. A noter qu'aux Antilles, la couverture vaccinale est trois fois moins importante qu'en France hexagonale.





