A la Une . En Guadeloupe, le CESER s’attaque à l’octroi de mer

Le Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) de Guadeloupe estime que l’utilisation actuelle de l’octroi de mer est illégale. Son président indique que la double taxation contribue à la vie chère sur l’île. Par GD - Publié le Jeudi 11 Août 2022 à 06:59

Le CESER de Guadeloupe s’engage contre la vie chère et pense avoir trouvé une irrégularité qui pèse sur le porte-monnaie de la population. En s’appuyant sur une disposition législative de 2004, le Conseil souligne que les Guadeloupéens subissent une double taxation.



Celle-ci se compose à la fois de la TVA et de l’octroi de mer. Or, la Chambre régionale des comptes a rappelé récemment que ni l’octroi de mer ni l’octroi de mer régional ne doivent être utilisés dans la base d’imposition de la TVA. Ce double calcul ne doit pas être généralisé sur l’ensemble des prix, mais utilisé que pour une catégorie de produits et d’opérateurs. Cette double taxation est donc illégale pour une majorité de produits.



"La loi de 2004 dit très précisément dans son article 45 que l’octroi de mer ne peut pas rentrer dans l’assiette de la TVA. Hors, dans les faits, et c’est quelque révèle la CRC, l’octroi de mer rentre dans l’assiette de la TVA dans le calcul du prix final de certains produits. Donc, il convient pour nous au CESER, de tout faire pour que ce facteur d’aggravation de la vie chère n’existe plus" s’est engagé Christophe Wachter, le président du Ceser, au micro de Guadeloupe la 1ère.