Océan Indien En Guadeloupe et en Martinique, des pétitions pour demander l'accès aux plages dès le 11 mai

Si le déconfinement débutera le 11 mai, l'accès aux plages restera interdit jusqu'au 2 juin au minimum. C'est ce qu'a indiqué Edouard Philippe ce mardi lors de la présentation du plan de aux députés. Une annonce qui a du mal à passer auprès de certains habitants.



Ainsi, en Guadeloupe et en Martinique, départements classés "vert" comme La Réunion sur la cartographie du gouvernement, des pétitions circulent sur les réseaux sociaux pour réclamer la réouverture dès le 11 mai.



À l'heure où nous écrivons ces lignes, la pétition pour réclamer "la reprise des sports nautiques non motorisés en Guadeloupe" a récolté environ 1400 signatures. Celle pour demander "un accès à la mer en Martinique" a dépassé les 2000.



Les îles ne font pas exception puisque sur la toile fleurissent des pétitions pour réclamer ce même accès à la mer dans l'Hexagone. Aurélie Hoarau Lu 180 fois