En Corée du Sud, des tests réalisés sur les chiens et chats domestiques

Des tests Covid sont réalisés sur les animaux domestiques en Corée du Sud, si ceux-ci présentent des symptômes et ont été en contact avec des personnes contaminées. Par N.P - Publié le Dimanche 14 Février 2021 à 16:38 | Lu 231 fois

En Corée du Sud, les chiens et chats domestiques souffrant de fièvre, de toux ou de difficultés respiratoires peuvent être testés au Covid s’ils ont été exposés à des personnes porteuses de la maladie.



Un programme qui intervient quelques semaines après l'annonce d'un premier cas de contamination chez un animal, un chaton.



Le test est réalisé par une équipe comprenant un vétérinaire.



Les animaux testés positifs devront être isolés à domicile pendant 14 jours. Si leur maître a le virus, ils seront placés dans des chenils ou des centres d’accueil spécialisés car en Corée du Sud, les personnes positives sont généralement isolées dans des centres de quarantaine dédiés si une hospitalisation n'est pas nécessaire.







