En Californie, une commission recommande des réparations financières pour les victimes de l’esclavage et du racisme

Ce jeudi 29 juin, la commission californienne sur les réparations pour les victimes de l’esclavage et du racisme systémique aux Etats-Unis a publié son rapport qui préconise entre autres des réparations financières. Par LG - Publié le Samedi 1 Juillet 2023 à 11:52

Après trois ans de travaux, la commission californienne sur les réparations a publié son rapport final qui pourrait mener à la concrétisation de réparations d’ordre financier et "servir de modèle au reste de la nation", écrit le Los Angeles Times. C’est en tout cas l’un des points préconisés dans les 1075 pages du document. La Californie est le premier état américain à avoir créé un comité dédié à la question des réparations de l’esclavage et du racisme systémique envers les Afro-Américains.



Le groupe de travail avait été installé en septembre 2020 par l'Assemblée de Californie et compte neuf membres dont cinq avaient été nommés par le gouverneur, deux par le Sénat et deux par l'Assemblée de l’état. Son installation arrivait dans un contexte particulier du mouvement Black Lives Matter faisant suite au décès de George Floyd, brutalisé par des policiers en mai 2020.



Une méthode de calcul proposée



La commission avait pour ligne directrice de tenter d'évaluer l'impact des politiques discriminatoires sur les descendants d'esclaves et de proposer une méthode de calcul pour les indemnités.



A ce titre, le rapport émet un cadre d’intervention avant d'en venir aux estimations financières. Ainsi, les membres de la commission écrivent que les compensations devraient en premier lieu tenir compte du temps passé en Californie et des dommages subis tels que la spoliation des biens ou la dévalorisation des propriétés foncières en raison de l’instauration de la ségrégation.



Dans ses conclusions, le rapport aux 115 recommandations préconise ainsi que les réparations soient limitées aux descendants noirs d’une personne tenue en esclavage ou d’une personne noire libre vivant aux Etats-Unis avant la fin du 19ème siècle. Quatre économistes ont été consultés pour établir une estimation de la réparation financière qui pourrait atteindre 800 milliards de dollars.



Bien que l’Etat de Californie ne faisait pas partie des états esclavagistes, le rapport propose que l'état présente officiellement ses excuses pour les "atrocités commises en facilitant l'esclavage". L’état avait laissé libre court aux propriétaires d’y envoyer des esclaves entre 1850 et 1860.



Le rapport ne se limite pas à parler des erreurs du passé mais émet également des pistes de réformes judiciaires ou d’instauration de nouveaux programmes sociaux.



C’est désormais aux législateurs californiens et au gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, qu’il reviendra de décider à l'automne prochain de ce que doit faire leur état pour compenser les effets des discriminations liées à l’esclavage et au racisme systémique aux Etats-Unis.