En Californie, deux puissants séismes ravivent la crainte du "Big One"

En Californie, la peur s'est emparée des habitants. Ce vendredi, à 20h19 (heure locale), un séisme de 7,1 sur l'échelle de Richter a frappé le sud de l'État. Conséquences : des fissures sur les routes, des incendies et des fuites de gaz. Heureusement, le bilan humain ne ferait état que de blessés légers.



Ce tremblement de terre intervient deux jours après un autre séisme, de magnitude 6,4, dans la même zone. De quoi raviver la crainte du Big One, ce séisme majeur et potentiellement dévastateur. Redouté, l'événement devrait se produire dans les prochaines décennies, selon les experts en sismologie.