A la Une . En Autriche, les personnes non vaccinées seront obligées de se confiner

​Avec plus de 13.000 nouveaux cas enregistrés sur la seule journée de samedi, l’Autriche fait face à une reprise du Coronavirus inquiétante. Le chancelier a décidé de prendre une mesure radicale. Par LG - Publié le Dimanche 14 Novembre 2021 à 17:30

A compter de ce lundi, les Autrichiens non vaccinés ou non guéris du Covid seront contraints de se confiner. Concrètement, ils n’auront pas le droit de quitter leur domicile. Seules quelques exceptions sont prévues : faire ses courses, du sport ou pour des soins médicaux. Et la mesure concerne même les enfants et adolescents. Elle s’applique à partir de l’âge de 12 ans.



Afin de garantir un franc succès à cette mesure radicale, le chancelier Alexander Schallenberg assure que des contrôles inopinés seront effectués.



Ce confinement imposé aux réfractaires à la vaccination inverse ainsi les contraintes subies par toute la population, à commencer par celle qui a franchi le pas de la vaccination.



"La situation est grave. Nous ne prenons pas cette mesure le coeur léger mais malheureusement elle est nécessaire", a déclaré Alexander Schallenberg.



En plus de son caractère strict, la mesure est aussi prise rapidement. Envisagée vendredi, elle a été confirmée ce dimanche. Les parlementaires devront voter en fin de journée, ce qui constituera une formalité sur le plan politique pour le chancelier.



Alexander Schallenberg avait qualifié le taux de vaccination dans son pays d’"honteusement bas", avec 65 % de la population ayant reçu les deux doses. Un taux inférieur à la moyenne européenne qui est de 67 % et plus de dix points derrière des pays comme la France et ses 75 % et l’Espagne avec ses 79 %.