International En Allemagne, un volcan endormi depuis 11.000 ans en train de se réveiller ?

Par Aurélie Hoarau - Publié le Jeudi 18 Juin 2020 à 16:44





"Ce taux est considérablement plus élevé que la moyenne au cours du Quaternaire supérieur" notent les auteurs de l'étude, qui ont mesuré les mouvements de terrain horizontaux et verticaux dans une zone entre l'Espagne à la Suède, à l’aide de milliers de stations GPS.



"Sur la même zone qui se soulève, nous trouvons une extension horizontale importante entourée d'un motif radial de raccourcissement, une superposition qui suggère fortement une cause dynamique commune", indiquent-ils, soulignant qu'outre l'Eifel, "aucune autre région du nord-ouest de l'Europe ne présente de mouvement vertical du sol positif significatif couplé à des taux de déformation d'extension, à l'exception de la région beaucoup plus large d'ajustement isostatique glaciaire."



Pour les scientifiques, ces mouvements de surface pourraient être liés à la présence d'un panache, et à la remontée de chaudes du manteau. Ainsi, si la zone est encore endormie, on peut s'attendre à une activité future.



