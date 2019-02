La Réunion est agitée, depuis quelques semaines, par la polémique suscitée par David Storm, ce pasteur résidant en Suisse, qui prétend faire des miracles, et qui s'en est pris violemment à la religion malbar dans notre ile lors d'une de ses cérémonies réunissant des centaines d'adeptes.



Un de ses équivalents sud-africains est allé encore beaucoup plus loin dans la mise en scène. Il n'a pas hésité à imiter Jésus qui avait ressuscité le fils d'une veuve dans la ville de Naïn, en faisant mine de faire revenir un homme d'entre les morts.



Dans une vidéo postée ce week-end sur YouTube et sur Twitter, on voit le pasteur sud-africain Alph Lukau, membre d'une église protestante, dans une mise en scène très théâtrale et savamment orchestrée, agiter ses mains puis les poser sur un homme en costume blanc, censé être mort. L'homme est allongé dans un cercueil, la bouche ouverte, immobile, lequel cercueil vient d'être sorti d'un corbillard.



Au contact des mains du pasteur, l'homme ouvre les yeux, se redresse... et saute sur ses pieds.



Il y aurait eu de quoi rire si la scène, qui aurait été tournée à Johannesbourg, n'avait été vue des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux !



Mais le propre des réseaux sociaux est de permettre aux internautes de commenter. Et ils ne s'en sont pas privés. La plupart pour se moquer du prétendu pasteur. Certains ont même créé un hastag, #ResurrectionChallenge, pour publier leurs propres "résurrections" loufoques. Mais il s'en est quand même trouvé un certain nombre pour croire à cette mauvaise mise en scène et prendre la défense du "pasteur".



Ce "miracle" a fait tellement de bruit que l'entreprise de pompes funèbres, qui devait assurer les funérailles du "mort" a été contrainte de réagir. "Nous aimerions prendre nos distances par rapport à la prétendue résurrection", a écrit la société Kings and Queens Funeral Service dans un communiqué. Et de préciser avoir décidé de porter plainte "pour cette atteinte malveillante à notre image".



L’Eglise Alleluia Ministries International, dont fait partie le pasteur, s’est pour sa part contentée de déclarer qu'"il ne s’agissait pas d’un miracle de résurrection".



Alph Lukau est un pasteur très populaire dans son pays. Il rassemble régulièrement des milliers de fidèles lors de ses prières, qui s’apparentent davantage à des shows pour adeptes du sensationnel, nous dit Le Parisien.