La grande Une En 5 ans, la population de Mayotte a augmenté de près de 50.000 habitants

L’INSEE vient de dévoiler son recensement de la population à Mayotte. Au 1er janvier 2022, l’île comptait près de 300.000 habitants. L’institut veut également profiter de ce pointage pour contredire la perception que laissent entendre certains Mahorais selon laquelle la population serait plus nombreuse que ce que disent les chiffres officiels. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 6 Janvier 2023 à 12:18





Depuis 2021, le recensement prend à Mayotte la même forme que sur le reste du territoire français, une enquête annuelle couvrant chaque année une partie différente du territoire, avec quelques adaptations aux spécificités mahoraises. C’est au bout d’un cycle de cinq ans, en 2025, qu’on disposera des résultats complets par commune, indique l'institut de statistiques.



Tout est mis en œuvre pour assurer la qualité du recensement. Avant chaque enquête, une cartographie précise permet de repérer l’ensemble des logements concernés, qu’ils soient en dur ou en tôle (bangas). Les agents recenseurs sont recrutés localement par la commune. Ils travaillent à proximité de leur domicile et se rendent dans tous les quartiers. Le respect de la confidentialité permet de recenser tous les résidents, y compris ceux en situation irrégulière. Le recensement est une opération à laquelle les Mahorais sont attachés : en témoigne le taux de réponse, supérieur en 2017 comme en 2022 à celui de la métropole.



Des comparaisons avec la consommation de riz ou d’huile confortent l’estimation produite par l’Insee. Néanmoins, certains ont encore le sentiment que la population est plus nombreuse que celle mesurée par l’institut. Ce ressenti tient beaucoup aux caractéristiques du territoire, qui laissent penser qu’il est difficile d’en cerner la démographie, et sans doute à une méconnaissance des méthodes rigoureuses de recensement, destinées à prendre en compte les spécificités de l’île hippocampe.



L’Insee vient de publier sur son Au 1er janvier 2022, Mayotte comptait 300.000 habitants. Ce chiffre est fondé sur le dernier recensement exhaustif mené en 2017, actualisé chaque année à partir des données d’état civil sur les naissances et les décès ainsi que par la prolongation de la tendance en matière de flux migratoires.Depuis 2021, le recensement prend à Mayotte la même forme que sur le reste du territoire français, une enquête annuelle couvrant chaque année une partie différente du territoire, avec quelques adaptations aux spécificités mahoraises. C’est au bout d’un cycle de cinq ans, en 2025, qu’on disposera des résultats complets par commune, indique l'institut de statistiques.Tout est mis en œuvre pour assurer la qualité du recensement. Avant chaque enquête, une cartographie précise permet de repérer l’ensemble des logements concernés, qu’ils soient en dur ou en tôle (bangas). Les agents recenseurs sont recrutés localement par la commune. Ils travaillent à proximité de leur domicile et se rendent dans tous les quartiers. Le respect de la confidentialité permet de recenser tous les résidents, y compris ceux en situation irrégulière. Le recensement est une opération à laquelle les Mahorais sont attachés : en témoigne le taux de réponse, supérieur en 2017 comme en 2022 à celui de la métropole.Des comparaisons avec la consommation de riz ou d’huile confortent l’estimation produite par l’Insee. Néanmoins, certains ont encore le sentiment que la population est plus nombreuse que celle mesurée par l’institut. Ce ressenti tient beaucoup aux caractéristiques du territoire, qui laissent penser qu’il est difficile d’en cerner la démographie, et sans doute à une méconnaissance des méthodes rigoureuses de recensement, destinées à prendre en compte les spécificités de l’île hippocampe.L’Insee vient de publier sur son Blog un article consacré au recensement de Mayotte. En réponse à certaines interrogations locales, cet article vise notamment à mieux faire comprendre la manière dont le recensement est réalisé, en prenant en compte les spécificités du territoire. Il permet en particulier d’éclairer les questions relatives à son périmètre (les habitants en situation irrégulière sont-ils recensés ?) mais aussi au repérage effectif des logements. Dans cet article, la dynamique et les spécificités de la population de Mayotte sont aussi rappelées. C’est aussi l’occasion pour l’Insee de confronter le niveau de la population issu du recensement à d’autres sources, comme les importations de riz.





Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur