A la Une . En 2023, fini la vignette "verte" d'assurance sur votre pare-brise

Par l'intermédiaire de Bruno Lemaire, ministre de l'Économie, le gouvernement a annoncé la fin de la vignette d'assurance sur les pare-brises des automobilistes français en 2023. N'y voyez surtout pas la fin de l'obligation de vous assurer mais uniquement un geste pour la planète. Par N.P - Publié le Vendredi 30 Septembre 2022 à 10:01





Une fois n'est pas coutume, nous ne serons pas les pionniers puisque cette mesure existe déjà dans 18 pays européens. Pour autant, ne vous y trompez pas, l'assurance de votre véhicule est toujours obligatoire. Le principal changement sera pour les forces de l'ordre qui n'auront plus de visuel sur la vignette "verte" mais devront utiliser le fichier des véhicules assurés qui a été créé par le ministère de l'Intérieur.



Autre point non négligeable pour les automobilistes, la suppression de l'obligation d'apposer la vignette verte fera économiser les 35€ d'amende à ceux qui oublient de remplacer leur vignette périmée. La date d'application de la mesure n'est pas encore connue en 2023 mais la dématérialisation à tous les niveaux est en marche. Bruno Lemaire l'a annoncé, la vignette d'assurance, communément appelée vignette verte, ne sera plus a apposer sur vos pare-brises courant 2023. Il s'agit pour le ministre de faire l'économie de 50 millions d'envois pour les assureurs et de facto, un geste pour la planète. Les chiffres annoncés sont particulièrement conséquents : 60 million d'euros pourraient être économisés au regard des 1237 tonnes de CO2 qui sont nécessaires à sa fabrication et son envoi, rapporte AutoNews . En effet, le coup de chaque envoi est estimé à 1,36€.Une fois n'est pas coutume, nous ne serons pas les pionniers puisque cette mesure existe déjà dans 18 pays européens. Pour autant, ne vous y trompez pas, l'assurance de votre véhicule est toujours obligatoire. Le principal changement sera pour les forces de l'ordre qui n'auront plus de visuel sur la vignette "verte" mais devront utiliser le fichier des véhicules assurés qui a été créé par le ministère de l'Intérieur.Autre point non négligeable pour les automobilistes, la suppression de l'obligation d'apposer la vignette verte fera économiser les 35€ d'amende à ceux qui oublient de remplacer leur vignette périmée. La date d'application de la mesure n'est pas encore connue en 2023 mais la dématérialisation à tous les niveaux est en marche.