En 2023, Leu Tempo sera tentaculaire

Actuellement des travaux de modernisation du réseau des eaux usées, traversant le RN1A du centre-ville de Saint-Leu sont en cours, Leu Tempo s’adapte. En 2023, le festival se déploie dans plusieurs lieux du territoire :



Au centre-ville :

● Le village du Tempo reste au parc du 20 décembre où l’on retrouvera en plus des spectacles, des concerts, des bars et de la restauration, l’Arrosoir (lieu d’éveil artistique et culturel) en nouveauté cette année !

● Le parvis de la mairie pour une création inédite de cirque, de la danse, la scène Amatèranlèr et les concerts organisés par la Ville de Saint-Leu la soirée du samedi.

● La Ravine Saint-Leu qui accueillera une parade d’ouverture et de clôture du festival (La Fèt Dann Somin n’ayant pas lieu en raison des travaux, la parade sera proposée aux associations du territoire répondant aux critères de déambulation sur un site restreint).

● La Médiathèque Baguett’ pour du cirque en réalité augmentée.



À Piton Saint-Leu, Le Séchoir,

À Colimaçons, Mascarin, le jardin botanique de La Réunion,

Le musée Stella Matutina dans sa totalité.



Leu Tempo sera donc in situ et hors les murs répondant ainsi à l’ardeur du Séchoir et de la Ville de Saint-Leu de mener les projets sur l’ensemble du territoire et de maintenir l’offre culturelle la plus proche possible du public. C’est donc une programmation éclectique, toujours dans l’esprit du Tempo : spectacles de rue, du cirque, de la danse, des concerts… Un véritable batkaré artistik !



Pour faciliter la venue des festivaliers, le Séchoir mène, en étroite collaboration avec l’ensemble des services de la Ville de Saint-Leu, ainsi que du Territoire de la Côte Ouest, un travail autour de l’accessibilité au centre-ville depuis les entrées nord et sud de Saint-Leu. Un réseau de navettes, un renforcement des lignes de bus habituels ainsi que la mise à disposition de parkings gratuits sont actuellement étudiés.



Nous tenons à remercier l’ensemble des services et des agents de la Ville mobilisés ainsi que tous les partenaires et acteurs importants afin de permettre la bonne tenue de cette 23e édition. Merci également à tous les bénévoles et les parties prenantes de ce Tempo qui en plus d’être tentaculaire sera spectaculaire !



Lékip Séchoir et la Ville de Saint-Leu



