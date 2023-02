A la Une . En 2022, les décès ont fortement augmenté, les naissances ont diminué

Le nombre de décès a fortement augmenté à La Réunion en 2022, tandis que le nombre de naissances a diminué, rapporte l'INSEE dans sa dernière publication. Par NP - Publié le Vendredi 24 Février 2023 à 09:33

En 2022, à La Réunion, les décès augmentent nettement par rapport à 2019, avant la crise sanitaire. Ainsi, 6 380 personnes résidant sur l’île décèdent, soit 1 310 de plus qu’en 2019.



La hausse du nombre de décès est concentrée sur les 65 ans ou plus. Elle est plus prononcée au premier trimestre 2022.



Après la hausse en 2021, le nombre de naissances baisse en 2022 : 13 190 bébés de mères domiciliées sur l’île sont nés, soit 280 de moins qu’en 2021. Cette diminution de la natalité est particulièrement marquée au dernier trimestre de l’année 2022.



De 2019 à 2022 : une forte hausse du nombre de décès



En 2022, 6 380 personnes domiciliées à La Réunion sont décédées. Le nombre de décès augmente de façon notable par rapport aux années précédentes. On compte 630 décès de plus par rapport à 2021 et 1 310 décès de plus par rapport à 2019, soit +25,9 %.



Cette hausse importante des décès s’explique d’abord par la poursuite du vieillissement de la population : les générations nombreuses du baby-boom des années 1950 arrivent depuis quelques années à des âges élevés, où la mortalité est plus forte. De fait, les décès se situent maintenant à un niveau supérieur à la décennie 1990 . Leur hausse est amplifiée en 2022 par le contexte de la crise épidémique de Covid-19.



La hausse des décès en 2022 à La Réunion est nettement supérieure à celle en France métropolitaine (+9,8 %), où l’impact de l’épidémie de la Covid-19 a été en comparaison beaucoup plus fort en 2020 qu’en 2022.



De même, les décès augmentent fortement en 2022 dans les autres départements et régions d’Outre-mer : +16 % en Guadeloupe, +17 % en Martinique et Guyane et +23 % à Mayotte.



Selon les données de l’Agence régionale de santé de La Réunion (ARS) confirmées par celles de Santé publique France issues de l’exploitation des certificats électroniques de décès, 530 décès survenus en 2022 à La Réunion à l’hôpital concernent des personnes positives au Covid-19. En comparaison, elles étaient 370 en 2021 et 50 en 2020. Une grande partie d’entre elles souffraient de comorbidités (diabète, maladie cardiovasculaire, etc.).



Ainsi, parmi les décès dont le certificat fait mention de la Covid-19 entre mars 2020 et février 2022 à La Réunion, une comorbidité était notée pour 55 % d’entre eux . La hausse des décès est particulièrement marquée en janvier et février 2022, lors de la période où les taux d’incidence et d’hospitalisation pour cause de Covid-19 ont atteint leur niveau le plus haut sur l’île depuis le début de la pandémie : +56 % par rapport à 2019. Comme au niveau national, la hausse de la mortalité touche davantage les populations âgées de 65 ans ou plus.





Une hausse des décès plus marquée chez les femmes



La hausse des décès à La Réunion en 2022 est plus marquée pour les femmes (+33 % par rapport à 2019) que pour les hommes (+20 %). Ces derniers demeurent malgré tout majoritaires dans les décès de l’année (53 %). Dans l’Hexagone, la hausse des décès concerne de manière égale les femmes et les hommes (+10 %).

À La Réunion, les décès surviennent fréquemment à domicile (42 %), à un niveau proche des décès à l’hôpital (46 %), les autres décès ayant lieu en établissements pour personnes âgées et sur la voie publique.

Par rapport à 2019, la part de décès à domicile est stable. Au niveau national, les personnes décèdent beaucoup moins souvent à domicile (28 %) et davantage à l’hôpital (52 %).



Diminution du nombre de naissances en 2022



En 2022, 13 190 enfants sont nés de mères domiciliées à La Réunion. C’est 280 bébés de moins qu’en 2021 (-2,1 %, après une hausse en 2021 et une stabilité entre 2019 et 2020). Au niveau national, le nombre de naissances baisse de 2,3 % en 2022 après avoir augmenté de façon exceptionnelle en 2021 (+1,0 %).

Comme au niveau national, après une croissance du nombre de naissances au premier trimestre 2022, un net recul intervient au second semestre. En particulier, les naissances diminuent de 14 % au dernier trimestre par rapport à la même période en 2021.



En 2022, le nombre de décès augmente, tandis que les naissances baissent. En conséquence, le solde naturel, différence entre les naissances et les décès, reste positif, mais diminue cette année encore et s’élève à +6 810 en 2022, soit le niveau le plus faible depuis 1951.