Communiqué En 2021, LADOM a accentué ses aides pour les étudiants et les demandeurs d’emploi

L’agence de l’Outre-mer pour la mobilité a publié son rapport d’activité pour 2021. LADOM annonce une hausse de 20% supplémentaire pour les demandeurs d’emploi, tandis que l’aide à la mobilité pour les études est en hausse de 12%. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 28 Juin 2022 à 15:04

Le communiqué:



La formation professionnelle dédiée aux demandeurs d’emploi

En 2021, ce dispositif qui permet d’améliorer l’employabilité des demandeurs d’emploi (DOM + COM), a profité à 1 529 d’entre eux. Plus de 6/10 ont trouvé un emploi 6 mois après la fin de leur formation. Pour l’essentiel des personnes formées, il s’agit de jeunes gens (87 % étaient âgés de moins de 35 ans), de formations visant un diplôme de niveau 3 (CAP, BEP) et 5 (BAC + 2) et c’est Mayotte, talonné de près par La Réunion, qui totalise le plus grand nombre de parcours de formation (387).



Le coup de pouce pour aider les jeunes à poursuivre leurs études

Entièrement conçu pour les étudiants ultramarins, le Passeport pour la Mobilité des Etudes a permis de financer le trajet annuel A/R (DOM - lieu d’études) de 8 634 jeunes. Comme chaque année, c’est Mayotte qui de loin, enregistre le plus grand nombre de demandes (42 % des billets délivrés ont été octroyés à des étudiants Mahorais).



Le maintien du lien avec l’Hexagone

L’Aide à la Continuité Territoriale (ACT classique) a permis à 8 589 résidents d’outre-mer de se rendre en France hexagonale tout en bénéficiant d’une prise en charge de leur billet d’avion A/R, d’environ 40 %. Il s’agissait majoritairement de personnes originaires de La Réunion (3 452 bénéficiaires).



Retrouvez le rapport d’activité dans son intégralité sur En 2021, ce dispositif qui permet d’améliorer l’employabilité des demandeurs d’emploi (DOM + COM), a profité à 1 529 d’entre eux. Plus de 6/10 ont trouvé un emploi 6 mois après la fin de leur formation. Pour l’essentiel des personnes formées, il s’agit de jeunes gens (87 % étaient âgés de moins de 35 ans), de formations visant un diplôme de niveau 3 (CAP, BEP) et 5 (BAC + 2) et c’est Mayotte, talonné de près par La Réunion, qui totalise le plus grand nombre de parcours de formation (387).Entièrement conçu pour les étudiants ultramarins, le Passeport pour la Mobilité des Etudes a permis de financer le trajet annuel A/R (DOM - lieu d’études) de 8 634 jeunes. Comme chaque année, c’est Mayotte qui de loin, enregistre le plus grand nombre de demandes (42 % des billets délivrés ont été octroyés à des étudiants Mahorais).L’Aide à la Continuité Territoriale (ACT classique) a permis à 8 589 résidents d’outre-mer de se rendre en France hexagonale tout en bénéficiant d’une prise en charge de leur billet d’avion A/R, d’environ 40 %. Il s’agissait majoritairement de personnes originaires de La Réunion (3 452 bénéficiaires).Retrouvez le rapport d’activité dans son intégralité sur www.ladom.fr Après une année de baisse historique de l’activité due à la crise sanitaire, LADOM enregistre en 2021, une hausse sur la majorité de ses dispositifs de mobilité. Plus singulièrement, deux dispositifs connaissent une hausse encourageante par rapport à 2020 : + 20 % pour le Passeport pour la Mobilité de la Formation Professionnelle et + 12 % pour le Passeport pour la Mobilité des Études. En 2021, tous territoires et dispositifs confondus, ce sont près de 20 000 résidents d’outre-mer qui ont pu trouver une solution de mobilité avec LADOM.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur