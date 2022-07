A la Une . En 2021, 1 Réunionnais sur 10 a eu recours à l’aide alimentaire

En 2021, 1 Réunionnais sur 10* a eu recours à l’aide alimentaire, c’est-à-dire à des distributions gratuites de repas ou à des “colis alimentaires”, distribués

par des ressources essentiellement bénévoles. L’étude qui vient de paraitre, tire la sonnette d’alarme. Dans le même temps, c’est un nouveau point de départ apporté aux acteurs pour mieux faire face à l’un des visages les plus durs de la précarité. Par N.P - Publié le Lundi 4 Juillet 2022 à 16:55

Le communiqué :



Chaque semaine à la Réunion, près de 3000 personnes ont besoin d’être aidées pour se nourrir. Non seulement ce chiffre a connu une augmentation de +67% en 4 ans, mais il ne tient pas compte de tous ceux qui sont touchés par cette précarité et ne sont pas aidés ; car il y a aussi ceux qui n’osent pas, ne savent pas... Dans les deux cas, nous parlons ici de tous ceux qui, régulièrement ou ponctuellement, doivent choisir entre qualité et quantité de leur alimentation faute de moyens… tous ceux pour qui le poste de dépense de la nourriture est la variable d’ajustement.



Et ce fléau affligeant ne touche pas uniquement ceux qu’on y imagine : étudiants, personnes âgés et salariés peuvent également être concernés. Mécaniquement, cette précarité alimentaire augmente avec la précarité tout court et le taux de pauvreté de 37% de notre territoire. Et savez-vous vers qui peuvent se tourner ceux qui ont des difficultés à remplir leur frigo ? Quelles aides sont possibles ? C’est un véritable parcours du combattant administratif qui en décourage plus d’un…



Les diverses structures mobilisées autour de cette grande cause ont la volonté de mieux aider ces personnes, plus durablement et de façon plus coordonnée. L’étude rend aussi hommage aux acteurs sociaux qui se trouvent souvent démunis et dépassés, notamment par la complexité sociale des situations des personnes aidées.



L’enquête “Comprendre l’accès à l’alimentation des plus précaires à la Réunion” menée en octobre dernier par le cabinet FORS-Recherche Sociale, mandaté par la Croix Rouge Française et financée par l’Etat et le Département, dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, a été présentée le 30 juin dernier.



Celle-ci apporte des axes de réflexion communs aux acteurs de la précarité alimentaire. A la suite de cette rencontre, les premiers jalons d’une feuille de route conjointe contre la précarité alimentaire ont ainsi pu être posés pour les prochaines années. Le Département et la DEETS (Direction de l’Economie, de l’emploi, du travail et des Solidarités) devraient, dans la continuité logique du financement de cette première étude, déployer un plan d’action pour lutter contre la précarité alimentaire sur notre territoire.



Moyenne issue de l’Enquête “Comprendre l’accès à l’alimentation des plus précaires à la Réunion” menée par le cabinet FORS-Recherche Sociale : 150 000 personnes par an accèdent à l’aide alimentaire. Etude réalisée par la Croix-Rouge française dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté en partenariat avec FORS. Financé par la Direction de l’Economie, de l’emploi, du travail et des Solidarités (anciennement DIECCTE et DJSCS - Direction de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale) 2 Taux de pauvreté : Source INSEE Recensement 2019, soit le pourcentage de la population vivant avec moins de 34€ de revenu net disponible par jour. Ce taux est de 14.6% en France métropolitaine.