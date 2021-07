En 2020, le flux d’IDE a diminué de 80% en Europe

Le 14 juillet 2021, le ministère du commerce en Chine a donné des informations sur les investissements directs étrangers. Pour le premier semestre, il se monte à 90,96 milliards de dollars. Il est en augmentation de 27,1% par rapport à la même période en 2019 et 28,7% en glissement annuel. Quelques remarques.



1- A ce rythme, en 2021, l’économie chinoise va attirer près de 200 milliards du flux mondial. L’an dernier, en pleine pandémie, le volume n’avait pas diminué, elle se montait à 163 milliards.



2-La Chine sera la principale bénéficiaire du flux d’IDE mondial alors qu’en 2003, elle n’attirait que 53 milliards de dollars. Cela veut dire qu’en moins de 2 décennies, elle est devenue une destination sécurisée pour des investisseurs extérieurs.



3-Il n’y a pas que la Chine. Selon la CNUCED, en 2020, les pays de l’Asie de l’Est ont accueilli la moitié du flux mondial. Il n’y a donc pas de fatalité quand les flux d’IDE vers l’Europe diminuent de 80% durant la pandémie; c’est le constat d’une nouvelle réalité. En 2020, globalement le volume d’IDE dans le monde a chuté de 42%. C’est 30% en dessous du « creux atteint lors de la crise financière mondiale de 2009 », selon une agence onusienne.



4-La nouvelle réalité va s’accentuer après la signature de la RCEP le 15 novembre 2020, en pleine pandémie. Objectif: en moins de 20 ans, un marché de 2 milliards de consommateurs (dont 1,4 milliard en Chine) va bénéficier de suppressions douanières sur 90% des produits.



5-Faut-il toujours s’en prendre à la Chine alors qu’on se refuse à faire une analyse globale, à l’occasion du centenaire du Parti communiste Chinois? Le RCEP est un projet des 10 pays de l’ASEAN, mais qui a été élargi à la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Les discussions ont commencé depuis 2012.



6-L’Occident, mené par les Etats Unis, avait monté un autre projet dont l’objectif visait à isoler la Chine. C’est Trump qui a mis fin à ce traité de libre échange Trans-pacifique. C’est la présidence vietnamienne de l’ASEAN qui a conclu l’accord et qui en sera l’un des plus importants bénéficiaires. Ce pays est dirigé par le Parti communiste Vietnamien; il n’a que 35 000 cas covid ainsi que 132 morts pour 100 millions d’habitants. Il n'y a pas de fatalité au déclin de l'Occident.