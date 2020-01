A la Une . En 2020, avec 25 jours de congés astucieusement posés, profitez de 60 jours de vacances

En 2020, en étant un peu malin, on peut profiter de 60 jours de vacances avec seulement 25 jours de congés. Car si deux jours fériés tombent un week-end, cinq tombent un vendredi ou un lundi, et quatre en semaine. De quoi optimiser ses jours de repos pour s'octroyer de belles vacances.



Janvier

Jour férié : le mercredi 1er. Vacances : 5 jours

Pour ce premier mois de l'année, s'il n'est pas trop tard, vous pouvez poser deux jours, les 2 et 3 janvier, pour bénéficier de cinq jours de vacances (du 1er au 5).



Avril

Jour férié : le lundi 13 avril (lundi de Pâques). Vacances : 9 jours

En posant 4 jours, du 14 au 17 avril, vous pourrez vous octroyer 9 jolis jours de détente (du samedi 11 au dimanche 19).

Mai

Jours fériés : le vendredi 1er (fête du travail), le vendredi 8 (victoire des Alliés) et le jeudi 21 (ascension). Vacances : 10 jours + 9 jours

Deux belles périodes de vacances le même mois ! Une occasion à ne pas manquer. Il faut pour cela poser 4 jours (du 4 au 7 mai) pour avoir 10 jours de vacances (du 1er au 10). Et poser encore 4 jours (du 19 au 22) pour avoir de nouveau 9 jours de détente (du 16 au 24). Jackpot !



Juin

Jour férié : lundi 1er (Pentecôte). Vacances : 9 jours

En posant du 2 au 5, soit 4 jours, vous pouvez partir en vacances encore 9 jours (en comptant le dernier week-end de mai, soit du 30 mai au 7 juin).



Juillet

Jour férié : mardi 14 juillet (fête nationale). Vacances 4 jours.

La fête nationale tombant un mardi, il vous suffit de poser un jour, le lundi, pour profiter de quatre jours de repos d'affilée (du 11 au 14).



Août

Jour férié : samedi 15 août (assomption)



Novembre

Jours fériés : dimanche 1er (Toussaint) et mercredi 11 novembre (armistice). Vacances : 5 jours

Le 11 novembre tombe en pleine semaine, un mercredi. En posant deux jours, lundi et mardi, vous pouvez dire "au revoir" au boulot pour 5 jours (du 7 au 11).



Décembre

Jour férié : vendredi 25 décembre. Vacances : 9 jours

En 2020, Noël se célébrera un vendredi. Posez 4 jours (du lundi au jeudi) pour bénéficier de 9 jours sans travailler (du 19 au 27).





