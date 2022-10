A la Une . En 2019, quatre Réunionnais sur dix sont partis en vacances

En 2019, 39 % des habitants de La Réunion de 15 ans ou plus déclarent être partis en vacances au cours des 12 derniers mois. C’est nettement moins que dans l’Hexagone (66 %). Les départs en vacances sont d’autant plus fréquents que le niveau de diplôme est élevé. Près d’un Réunionnais de 15 ans ou plus sur deux est parti en week-end au cours des 12 derniers mois. Ce sont les plus jeunes qui partent les plus souvent en week-end, ainsi que les plus diplômés. L’Hexagone et l’Île Maurice sont les deux destinations les plus fréquentes, développe l'INSEE Réunion dans une étude. Par LG - Publié le Jeudi 13 Octobre 2022 à 09:49

En 2019, 258 000 habitants de La Réunion de 15 ans ou plus déclarent être partis en vacances au cours des 12 derniers mois, soit 39 % des 15 ans ou plus. C’est nettement moins que les habitants de l’Hexagone (66 %).



Les départs en vacances croissent avec le niveau de diplôme



Les personnes partent d’autant plus en vacances qu’elles sont plus diplômées. Ainsi, 69 % des diplômés du supérieur, bénéficiant généralement d’une plus grande aisance financière, sont partis en vacances en 2019, soit davantage que les titulaires d’un baccalauréat (48 %), et les titulaires d’un CAP ou BEP (36 %). Mais c’est le cas de seulement 25 % des non-diplômés.



En revanche, les départs en vacances diffèrent peu selon l’âge : seuls les 60 ans ou plus sont un peu moins nombreux à être partis que leurs cadets (27 % contre 42 %).



Toutefois, lorsqu’ils partent en vacances, les plus jeunes partent nettement plus souvent que les autres : 31 % des 15-29 ans sont partis au moins trois fois en vacances durant l’année 2019, contre 20 % des 30-44 ans et 24 % des 45-59 ans. Les titulaires d’un CAP ou BEP ainsi que les bacheliers sont plus souvent partis en vacances au moins trois fois dans l’année (respectivement 32 % et 24 %) que les diplômés du supérieur (22 %).

La moitié des Réunionnais sont partis en week-end au cours des 12 derniers mois



Dans le même temps, 47 % des Réunionnais de 15 ans ou plus, soit 308 000 personnes, déclarent être partis en week-end en 2019, pour un séjour d’au plus trois nuits. C’est moins que dans l’Hexagone (61 %).



Ce sont les plus jeunes qui partent le plus souvent en week-end : 62 % des 15-29 ans (figure 2). Cette part décroît ensuite avec l’âge, les 60 ans ou plus étant les moins nombreux à être partis en week-end. Par ailleurs, les personnes les plus diplômées (diplôme du supérieur, baccalauréat) sont plus nombreux à partir en week-end que les titulaires d’un CAP-BEP et que les non-diplômés.

Parmi les personnes qui sont parties en week-end au cours des 12 derniers mois, 39 % sont parties une à deux fois, 34 % trois à cinq fois et 11 % plus de dix fois. Parmi les personnes parties au moins une fois en week-end en 2019, ce sont les plus jeunes (les 15-29 ans), les plus diplômés, les natifs de métropole ainsi que les personnes de catégories sociales les plus aisées qui sont partis le plus fréquemment. Ainsi, 70 % des titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme d’études supérieures sont partis plus de cinq fois en week-end en 2019.



L’Hexagone et Maurice, destinations préférées des Réunionnais



En cumulant les personnes parties en vacances et celles qui ont quitté leur domicile entre une et trois nuits, ce sont 355 000 personnes qui sont parties au moins une fois en vacances ou en week-end au cours de l’année écoulée, soit 54 % des personnes de 15 ans ou plus.



Les destinations les plus prisées des Réunionnais en 2019 sont l’Hexagone et l’Île Maurice, qui font jeu égal. Ainsi, parmi les personnes parties en vacances ou en week-end, 36 % sont parties au moins une fois en métropole et possiblement aussi ailleurs, 35 % à l’Île Maurice, soit un peu plus de 120 000 personnes dans chacun des cas. Parmi ces partants, 14 % ont séjourné dans l’année dans ces deux destinations, soit 50 000 personnes. Les autres îles de l’océan Indien (Madagascar, Seychelles, Comores) sont également prisées des Réunionnais (15 % des partants).



Parmi les partants, trois sur dix, soit 108 500 personnes, sont restés séjourner à La Réunion. Les jeunes de moins de 30 ans, les natifs de La Réunion, ainsi que les personnes sans diplôme ou avec un diplôme inférieur ou égal au baccalauréat sont surreprésentés dans cette catégorie.

Les natifs de La Réunion plébiscitent Maurice



L’origine géographique de la personne concernée influe davantage sur le lieu de destination que son niveau de diplôme ou sa catégorie sociale. L’Île Maurice attire ainsi davantage les natifs de La Réunion, qui ont plus fréquemment visité Maurice en 2019 que l’Hexagone. Parmi les natifs de La Réunion partis en vacances ou en week-end, 37 % d’entre eux se sont rendus à Maurice, contre 28 % des natifs de l’Hexagone. Cette proportion de natifs de La Réunion qui partent à Maurice varie peu selon le niveau de diplôme.



Les natifs de l’Hexagone privilégient quant à eux l’Hexagone, notamment du fait d’attaches familiales et personnelles plus importantes : ils sont 58 % à s’y rendre au moins une fois par an parmi ceux qui partent en vacances ou en week-end, contre 31 % des natifs de La Réunion. Même à niveau de diplôme équivalent, les natifs de La Réunion partent moins nombreux dans l’Hexagone que ceux qui y sont nés : c’est le cas par exemple de 45 % des diplômés du supérieur natifs de La Réunion, contre 62 % pour ceux natifs de l’Hexagone ayant un diplôme de ce type.



Les natifs de l’étranger sont quant à eux surreprésentés parmi les partants dans les autres îles de l’océan Indien, une partie d’entre eux étant natifs de ces îles.