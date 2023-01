A la Une . En 2019, Emmanuel Macron trouvait "hypocrite" de décaler l'âge légal de départ à la retraite

Bien qu'en 2019, le Président de la République jugeait cette option "hypocrite", son gouvernement vient de présenter sa réforme des retraites avec un recul de l'âge légal de départ à 64 ans en 2030.

Emmanuel Macron n’a pas toujours été partisan du recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Pourtant, c’est l’une des mesures phares du projet de réforme des retraites présenté mardi par sa Première Ministre, note Radio France.



"Faut-il reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans ? Je ne crois pas", avait-il affirmé lors d'une conférence de presse donnée en 2019 à l'issue du Grand débat national. "On a dit, on laisse 62 ans comme âge légal pour faire une réforme beaucoup plus large, beaucoup plus profonde qui est de créer ce nouveau système par point, qui va permettre de la confiance, qui va permettre de corriger les vraies injustices du système que sont les régimes spéciaux, les avantages particuliers de telle ou telle catégorie qui sont parfois très couteux et qui sont aujourd'hui des vraies inégalités quand ce n'est plus justifié. Et ça c'est beaucoup plus profond, plus ambitieux et il ne faut pas le compromettre en bougeant l'âge légal", avait-il déclaré dans des propos relayés par le média.



Le Président de la République avait ajouté : "Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement ça serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Quand aujourd'hui on est peu qualifié, quand on vit dans une région en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays".



"J'invite les gens qui, de manière simpliste, disent 'c'est ça la solution', d'abord à regarder notre société. On doit gagner la bataille du plein emploi", concluait-il alors qu'au quatrième trimestre 2019, le taux de chômage s'élevait à 8,1 % de la population active en France selon l’Insee.