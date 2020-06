En 2019, 78% de la population à reçu une prestation de la CAF à La Réunion

Dans son bilan annuel, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) annonce avoir versé au moins une prestation à 279 956 allocataires, un effectif en hausse de 4,2 % sur un an. Au total, le nombre de personnes couvertes (conjoints et personnes à charge compris) s’élève à 662 598, soit 78 % de la population réunionnaise.



Pour expliquer cette hausse des effectifs, la CAF indique qu’elle est liée à la forte progression des bénéficiaires de la prime d’activité (+27,5 %), avec près de 75 000 allocataires. Le seuil des 100 000 bénéficiaires du RSA a été franchi (+2,9 %). Le nombre de bénéficiaires des prestations liées au logement a augmenté de 1 % en un an. Enfin, la CAF de La Réunion a versé 2,1 milliards d’euros, toutes prestations confondues, sur l’année 2019.