Economie En 2018, les entreprises réunionnaises ont créé 7,5 milliards de valeur ajoutée

L’INSEE a publié son étude sur les statistiques d’entreprises en 2018 à La Réunion. On y apprend que les entreprises locales ont généré 7,5 milliards d’euros de valeur ajoutée, pour un chiffre d’affaires de 26 milliards. Le taux d’investissement s’élève à 2,5 milliards d’euros, mais dont 95% ne sont effectués que par 5% des entreprises. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 11 Février 2021 à 00:05 | Lu 60 fois

À La Réunion, toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne. Les 44 000 entreprises qui composent les secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers ont créé en 2018 une valeur ajoutée de 7,5 milliards d’euros, pour un chiffre d’affaires de 26 milliards. Mais, en creusant, de nombreuses disparités apparaissent. Les 2/3 des entreprises n’emploient aucun salarié. 14 700 emploient 112 000 personnes.



Il existe sur l’île 4 secteurs qui contribuent à la création de richesse : l’éducation, la santé humaine et l’action sociale (hors secteur public), les activités scientifiques et les services administratifs et de soutien aux entreprises, le commerce de détail et dans une moindre mesure, la construction.



Les entreprises ont investi à hauteur de 2,5 milliards d’euros en 2018. Cependant, 58% de ces investissements concernent les activités immobilières. Cette large part est due aux subventions au titre de l’investissement réalisé en 2017 qui représente 1 milliard d’euros. 70% des entreprises n’ont créé aucun investissement.



Cette inégale répartition est encore plus criante au niveau de la création de richesse. 5% des entreprises, soit 2 200, ont réalisé les 2/3 de la valeur ajoutée. 20% n’en créaient pas ou peu.



Entre 2017 et 2018, la hausse de la valeur ajoutée a été plutôt faible puisqu’elle n’est que 74 millions d’euros.





