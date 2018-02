En 2017, créer son entreprise à La Réunion a la côte

La Réunion n’est pas la seule des Outres-mer à prendre du galon en termes de créations d’entreprises. La Guadeloupe connaît aussi une augmentation de 7% et Mayotte de 16%. Cependant, les créations d’entreprises en Martinique ont chuté de 2% et ce n’est sans compter la baisse de 10% qu'a subi la Guyane. Mais d’un point de vue national, on note une augmentation générale de 7% sur l’année 2017.