A la Une . En 2016, 400.000 enfants mineurs vivent en résidence alternée L'insee dévoile ce vendredi une étude sur un phénomène de société de plus en plus prononcé en France : la monoparentalité et donc la question de la garde alternée.

En 2016, en France, 400.000 enfants mineurs vivent en résidence alternée, d’après les déclarations fiscales de leurs parents. Ils résident la moitié du temps chez chacun d’entre eux, le plus souvent une semaine sur deux. La loi relative à l’autorité parentale permet de mettre en place une résidence alternée depuis 2002.



La proportion d’enfants alternants au sens des déclarations fiscales a doublé depuis 2010, pour atteindre 2,7 % des mineurs en 2016. La hausse de ce mode de résidence est corroborée par d’autres sources. Entre 2003 et 2012, les décisions de justice fixant une résidence alternée ont doublé, pour atteindre 17 % des décisions. De plus, depuis 2007, les familles peuvent déclarer leurs enfants en résidence alternée à leur caisse d’allocations familiales et cette pratique augmente.



En 2016, 3,8 % des enfants de 11 à 14 ans alternent entre deux logements



La proportion d’enfants en résidence alternée croît régulièrement avec l’âge des enfants, pour atteindre 3,8 % des enfants de 11 à 14 ans en 2016. Les enfants alternants sont âgés en moyenne de 10,5 ans en 2016.



Résider alternativement chez chacun de ses parents est rare parmi les jeunes enfants : en 2016, seuls 0,7 % des enfants de moins de 4 ans sont en résidence alternée. En effet, les plus jeunes ont moins souvent des parents séparés. De plus, les décisions de justice en faveur de la garde alternée sont moins souvent prononcées pour les plus jeunes enfants.



Depuis 2010, la proportion d’enfants en résidence alternée augmente régulièrement, et ce à chaque âge. Par exemple, 1,4 % des enfants âgés de 6 ans et 2,0 % de ceux de 11 ans étaient alternants en 2010, contre respectivement 2,6 % et 3,8 % en 2016. Aussi, l’âge moyen des alternants reste presque stable (respectivement 10,2 ans en 2010 et 10,5 ans en 2016).



En 2016, et pour chacune des années depuis 2010, la part des enfants alternants augmente avec l’âge jusque vers 14 ans avant de diminuer. Cette baisse apparente s’explique par le développement de la résidence alternée. Une année donnée, les enfants les plus âgés appartiennent en effet à des générations plus anciennes, pour lesquelles la résidence alternée après la séparation des parents était moins souvent mise en place que pour les enfants des générations les plus récentes.



La proportion à La Réunion



En 2016 toujours, selon les données de l'Insee Réunion-Mayotte, 0,4 % des enfants à Mayotte et 1,5 % à La Réunion alternent entre les logements de leurs parents séparés. Zinfos974 Lu 121 fois





