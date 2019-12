Emporté par une vague au Tremblet, un homme recherché en mer

Un jeune homme de 27 ans a été emporté par une vague hier après-midi à la pointe du Tremblet, à Saint-Philippe, rapporte la presse écrite. Originaire de Nouvelle-Calédonie et passant des vacances à La Réunion, le jeune homme a été recherché immédiatement par un important dispositif de secours, plongeurs du SDIS et hélicoptère. Mais le courant important et la houle ont compliqué la tâche des secouristes, qui ont dû stopper les recherches à 18h15.Les chances de retrouver le malheureux vivant sont très minces, après une nuit dans l'océan, mais les recherches ont repris tôt ce matin. La préfecture rappelait hier dans un communiqué la nécessité pour les baigneurs de faire preuve de prudence , alors que 4 personnes ont péri depuis 2 mois, et que l'année 2019 a vu une dizaine de personnes trouver la mort lors d'activités nautiques.