Courrier des lecteurs Employés communaux de Saint-Leu... Rouv le zyeux !

La Chambre Régionale des Comptes à mis au grand jour les mauvais comptes de la Mairie de Saint-Leu.



L'ex maire et le nouveau maire se félicitent des avancées envers le personnel communal à travers un tract distribué en partie sur la commune. L'autre partie des tracts est je ne sais où. Encore de l'argent gaspillé.



Mais ce qu'on ne dit pas c'est que les dépenses effectuées par certains directeurs de services prônent le gaspillage : billet d'avion première classe, séjour en métropole pour des formations uniquement pour les copinages... Les catégories C et B n'ont pas accès à cela... Malheureusement pour vous. Le champagne à sûrement couler à flot sur le dos des Saint-Leusiens.



Dois-je aussi parler de certaines personnes qui sont passés de catégorie C à A sans concours et en un temps record. Impossible pour vous mais possible pour eux.



Je ne peux pas oublier de parler de la subrogation des congés maladies... Des abus oui mais localisés et connus par l'autorité. (90 jours de vacances en moins pour vous Mesdames...vous devriez avoir honte !)



Tous les employés sont sanctionnés depuis le 1er Janvier. Malheureusement pour vous vous bénéficiez pas de congés politiques ou dits exceptionnels.



Pas de primes de distributions, primes pour les responsables, astreintes non payés. Enfin pas pour vous ! mais certains reçoivent toujours leurs primes... A méditer.



Enfin pour finir je plains les personnes parties en retraites pensant pourvoir bénéficier d'une indemnités volontaires de départ à la retraite.

"FOUTOIRE" ! Comme dirais les habitants des hauts.

MENSONGE ! INCOMPÉTENCE ! FAUSSE PROMESSE.

Malheureusement pour vous la Chambre Régionale des Comptes a shooté ce dispositif...



Marika Rada, citoyenne Saint-Leusienne





