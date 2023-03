Bois Madame, Terrain Elisa, Beaumont… La Présidente de Région, Huguette BELLO, a visité ce mercredi 22 mars plusieurs chantiers "emplois verts" financés par la collectivité régionale sur le territoire de Sainte-Marie. Elle était accompagnée de Céline SITOUZE, 8e vice-présidente de la Région et Evelyne CORBIÈRE, conseillère régionale en charge des emplois verts.



Aux quatre coins de l’île, les emplois verts réalisent un travail absolument précieux pour l’entretien, la protection et la mise en valeur de sites naturels exceptionnels. Ce dispositif régional contribue également à la lutte contre l’exclusion et les inégalités, dans un esprit de solidarité et de cohésion sociale à destination des publics et des territoires les plus fragiles.



