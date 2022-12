La grande Une Emplois supposés illégaux au cabinet de D.Robert : Dernières investigations

Un an après la perquisition des locaux de la Région, dernier coup d'accélérateur pour l'enquête concernant les emplois de cabinet de l'ancien président de la Pyramide inversée avec l'ultime visite des policiers métropolitains spécialisés dans les infractions financières. Les investigations terminées, ce sera bientôt à la procureure du Nord de choisir de poursuivre les protagonistes en justice. Par Isabelle Serre - Publié le Jeudi 8 Décembre 2022 à 12:52

Les enquêteurs de l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) sont bientôt de retour dans notre département où ils devraient compléter les auditions qui viendront rejoindre celles compilées en décembre 2021 avant de boucler leur enquête.



Il y a un an, les policiers de la direction centrale de la police judiciaire avaient investi les locaux de la collectivité régionale, et notamment le service des ressources humaines, qui avaient été perquisitionnés afin de recueillir les documents susceptibles de confirmer les soupçons d’emplois fictifs au sein du cabinet de Didier Robert.



Cette perquisition s’était déroulée après l’ouverture au premier semestre 2021 d’une enquête préliminaire pour des faits présumés de détournements de fonds publics et de prise illégale d'intérêts sous la houlette du procureur de la République de l'époque. Une enquête ouverte à la suite de la publication d'un rapport de la chambre régionale des comptes de 2020 concernant la gestion de la Région sur la période 2015-2020.



Les magistrats financiers avaient effectué un signalement concernant l'embauche de 22 collaborateurs au sein du cabinet du président de Région, là où le code des collectivités territoriales n’en prévoit que six maximum. L’emploi de ces personnels de cabinet avait coûté la bagatelle d’1,4 million par an.

Outre le nombre pléthorique de collaborateurs qui seraient finalement au nombre de 16, c’est la réalité de leur travail pour le compte de la collectivité territoriale qui intéresse la justice. Les personnes visées ont-elles consacré l’intégralité de leur mission au service de la Région ou bien ont-elles été affectées à des missions d’ordre purement politique tout en étant rémunérées par le contribuable ?



L'analyse des auditions d'une trentaine de personnes ainsi que celle des contrats de travail et des fiches de poste de ces collaborateurs devraient permettre aux spécialistes de l'OCLCIFF de confirmer ou d'infirmer les soupçons soulevés par la CRC et de remettre le fruit de longs mois d'investigations à la procureure de la République du Nord, Véronique Denizot, à qui il reviendra d'engager, ou non, des poursuites.