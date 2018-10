Emplois supposés fictifs au SDIS: Le colonel Loubry entendu par les enquêteurs

L'enquête sur emplois supposés fictifs au SDIS se poursuit. Ce mardi, c'est l'ancien directeur du centre de secours et d'incendie, Jean-Marc Loubry, qui a été auditionné chez les gendarmes de la section de recherches, rapporte le Journal de l'île.



Le colonel a été interrogé sur les embauches d'une femme de ménage et d'un agent d'entretien ayant travaillé au domicile de Nassimah Dindar - comme l'avaient noté deux rapports de la Chambre régionale des comptes. Pour rappel, l'ancienne présidente du Département avait présidé, jusqu'en décembre dernier, le conseil d'administration du SDIS pendant treize ans.



Le 30 août dernier, c'était le directeur des ressources humaines qui avait été entendu, rappelle le JIR, qui souligne que les directions et responsables politiques du SDIS de ces trois dernières années se rendront ces prochaines semaines dans les bureaux de la section de recherches.