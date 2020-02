Emplois fictifs: Sandra Sinimalé jugée en appel le 28 mai

Sandra Sinimalé n’a pas pu être jugée en appel ce jeudi en raison de la grève des avocats qui perdure depuis décembre.Pour rappel, l’ancienne directrice de cabinet au Centre de Gestion, Sandra Sinimalé, avait été condamnée en mai dernier à 6 mois de prison avec sursis, 30.000 euros d’amende et 5 ans d’inéligibilité.L’ex-directeur, Thierry Vaitilingom, avait quant à lui été condamné à 10 mois de prison avec sursis, 40.000 euros d’amende et 5 ans d’inéligibilité. Il était accusé d’avoir embauché Sandra Sinimalé sur un emploi fictif avec un salaire de plus de 6.000 euros par mois.Le procès a été renvoyé au 28 mai prochain.