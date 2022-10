La grande Une Emplois dans le privé : Plus de contrats à durée limitée à La Réunion qu'ailleurs

L'Insee a fait le point ce jeudi sur la situation des contrats à durée limitée dans le secteur privé à La Réunion. Il ressort des études de l'institut de statistiques que l'utilisation de ce type de contrats est plus fréquente ici qu’ailleurs. Par N.P - Publié le Jeudi 27 Octobre 2022 à 11:53

En 2019, juste avant la crise Covid, "près d’un quart du salariat privé travaille sous un contrat à durée limitée à La Réunion, une part un peu plus élevée qu’ailleurs en France", rapporte l'Insee.



L'institut précise que "les entreprises et les associations réunionnaises embauchent davantage en contrats à durée déterminée (CDD) qu’ailleurs, alors qu’elles ont moins recours à l’intérim", et qu'"elles bénéficient aussi plus souvent d’emplois aidés, notamment dans les services aux particuliers et dans le commerce.



Dès 2021, alors qu’une sortie de crise se profile, les contrats courts sont largement mobilisés dans une conjoncture économique incertaine et génèrent une forte croissance de l’emploi. "Les embauches en mission d’intérim ou en CDD augmentent fortement. Sous l’impulsion du Plan de relance, les contrats d’apprentissage accompagnent aussi la dynamique de l’emploi, avec des recrutements plutôt cohérents avec les besoins en main d’œuvre à venir dans chaque secteur", est-il précisé.